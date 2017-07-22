С 18 июля в регионе проходит Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае". 22 июля состоится официальная церемония его закрытия. Ее традиционно проведут в Сростках Бийского района на горе Пикет, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
В 9 часов в селе начнутся народные гуляния. В 10 часов на стадионе откроют песенный фестиваль "В гостях у Шукшина". Через час у Всероссийского мемориального музея-заповедника Василия Шукшина (ул. Советская, 86) начнется творческая акция "Читаем Шукшина".
В 11 часов в музее начнет работать выставка работ живописцев "И прекрасна моя родина — Алтай". В экспозицию вошли 16 произведений из фондов Государственного художественного музея Алтайского края. Большинство работ написали в разные годы ведущие алтайские живописцы Майя Ковешникова, Федор Торхов, Валерий Марченко, Владимир Терещенко, Анатолий Штань и другие. Выставку посвятили 80-летию со дня основания региона и 88-летию со дня рождения Василия Шукшина. Она будет работать до 8 октября.
В 12 часов в Мемориальной библиотеке Василия Шукшина (ул. Пионерская, 37) начнется традиционная для фестиваля творческая встреча с писателями, которые в этом году принимают участие в "Литературном перекрестке". В 14 часов начнется большая праздничная программа на горе Пикет. Первым ее пунктом будет открытие выездной фотовыставки "Вся Россия идет к Шукшину". В экспозицию включили кадры из архивов Всероссийского мемориального музея-заповедника Василия Шукшина. Помимо истории развития фестиваля кадры рассказывают о жизни и творчестве писателя, драматурга, кинорежиссера и киноактера, истории музея.
В 16 часов на Пикете начнется художественно-публицистическая программа "Земля Шукшина", которая официально закроет XIX Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Через два часа на сцену выйдет группа "Лев Шапиро и друзья".
Завершится день показом фильма Гарика Сукачева. Документальный фильм с элементами игрового кино — совместный проект музыканта с телеканалом "Первый" и Русским географическим обществом. Съемки прошли в сентябре в Алтайском крае и Республике Алтай. Значительное внимание в фильме уделяют теме Василия Шукшина, поэтому Гарик Сукачев ответил согласием на предложение организовать специальный показ на Всероссийском Шукшинском кинофестивале.
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