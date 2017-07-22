Хоккеисты и футболисты Алтая проведут уникальный товарищеский матч

22 июля на барнаульском стадионе "Динамо" (ул. Никитина, 55) состоится уникальный товарищеский футбольный матч. Соперниками станут профессиональные футболисты из команды "Динамо-Барнаул" и серебряные призеры соревнований по хоккею среди студентов — представители клуба "Динамо-Алтай".
Начало футбольного матча в 17 часов. Вход на стадион свободный, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
Это не первая встреча клубов. 1 апреля спортсмены уже проводили первый в истории Алтайского края подобный товарищеский матч. Но тогда динамовцы играли в хоккей в ледовом дворце спорта "Динамо". Встреча завершилась вничью — 6:6.
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