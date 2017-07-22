В субботу, 22 июля, во время проведения фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" в Сростках традиционно будет работать мобильный Центр здоровья Бийского отделения Краевого центра медицинской профилактики, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
Участники и гости праздника смогут пройти профилактическое обследование: узнать свой вес, биологический возраст легких, уровень артериального давления, уровень сахара и холестерина крови. Это позволит выявить факторы риска хронических неинфекционных заболеваний (гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ожирение). По окончании обследования врач даст рекомендации по здоровому образу жизни.
В прошлом году более 150 участников фестиваля в Сростках прошли профилактический осмотр у специалистов Центра здоровья, сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края.
Центр здоровья будет работать 22 июля с 9 до 16 часов на центральной площади села Сростки.
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