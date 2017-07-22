В Барнауле во дворе дома по адресу ул. Взлетная, 91 припаркованный у подъезда автомобиль помешал вывозу мусора. В результате пакеты с мусором были привязаны к машине, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
В комментариях под сообщением развернулась дискуссия. Одни возмущены, доказывая, что автомобилю нанесен вред, а также еще и порча, и моральный ущерб и прочее. Другие задумались над созданием парковки на придомовой территории.
Третьи попросту порадовались этой утренней информации. Красиво же пакеты висят, как воздушные шарики.
"Украсили тачку к свадьбе, бюджетный вариант", — отметил из комментаторов.
Как отмечается, в данной точке это уже не первый случай. Подобное произошло примерно неделю назад (видео по ссылке).
Комментарии
Вред нанесен жильцам этого подьезда, которые будут долго нюхать невывезенный мусор. Выставить штраф владельцу авто !!!!
Ну рано утром можно же машину убрать. Не сахарные встать пораньше, зато мусор вывезут.