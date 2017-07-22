Барнаулу вручили диплом "За открытость и прозрачность управления финансами" X Всероссийского конкурса "Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами", сообщается на официальном сайте города.
Конкурс проводится с 2007 года журналом "Бюджет" совместно с Союзом финансистов России и при поддержке Совета Федерации. В состав конкурсной комиссии входят представители Совета Федерации, Государственной Думы и Минфина России.
В 2017 году на конкурс было подано 260 заявок из 64 субъектов РФ. Участники оценивались по 69 показателям, характеризующим качество управления бюджетными доходами, расходами и муниципальной собственностью, эффективность бюджетного планирования и исполнения бюджета, долговую политику, открытость и прозрачность деятельности органов местного самоуправления в сфере финансов.
Администрация Барнаула ежегодно принимает участие в конкурсе со дня его учреждения. За 10 лет город неоднократно удостоен дипломами 1, 2 и 3 степеней, отмечен дипломами в различных номинациях.
Комментарии
Молодцы! Сердечно поздравляем. Настоящие проффи. Сложно будет местным брехунам нагадить что нибудь вразумительное после столь высокой оценки, Кроме желчи и мерзости, естественно
За заслуги пятилетней давности уже несколько лет подряд награждают.