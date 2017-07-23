Фото: avito.ru
Гостиницу с банкетным залом продают в нагорной части Барнаула за 20 миллионов рублей, сказано в сообщении на сайте Avito.
"Продается действующий гостиничный бизнес, расположенный в нагорной части города, рядом с бором, в районе краевой больницы", — отмечается в объявлении.
Комплекс стоит на участке площадью восемь соток. Имеется банкетный зал на 30-40 персон, оборудованная кухня, кафе, сауна, баня, беседка, зона отдыха. Внутри выполнен дизайнерский ремонт.
"Комфортные номера разных категорий. Центральные коммуникации (свет, газ, вода, канализация). Здание переведено в нежилой фонд. Работает пять лет", — отмечает продавец.
Имеется возможность перепрофилировать данное имущество под базу отдыха, фитнес-центр, медицинский центр.
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