Фото: youtube.com
Курайскую степь, которая является одним из самых красивых мест Горного Алтая, да и России вообще, запечатлели с высоты птичьего полета.
Видео с невероятными красотами Курая опубликовал в этом месяце на youtube Владимир Курилов.
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Удивительное соседство степной глади и горных вершин действительно производит впечатление и заставляет проникнуться волшебной атмосферой.
Комментарии
Красота! Только горе-туристам, про эти места не рассказывайте, пусть продолжают бухать в Чемале да на Бирюзовой. Иначе они и Курайскую загадят и до Чуйской доберуться.
Тигирекский заповедник лучше!!!!