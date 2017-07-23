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Аграрии Алтайского края направили на техническое перевооружение отрасли в первой половине текущего года 3,85 миллиарда рублей, сообщили в региональном Минсельхозе.
"Объем инвестиций превысил вложения за первое полугодие прошлого года более, чем на 1 млрд рублей", — подчеркивают в министерстве.
Активнее всего в этом году сельскохозяйственники приобретали тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, а также посевную технику. Сейчас же, в преддверии уборочной кампании, приоритеты смещаются в сторону зерноуборочной техники и зерносушильного оборудования.
Отметим, что по итогам прошлого года в техперевооружение сельского хозяйства наши аграрии вложили порядка 7 миллиардов рублей.
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