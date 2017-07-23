Фото: altai-republic.ru
Солнечная электростанция в Онгудае, которая будет иметь мощность 5 МВт заработает уже ближайшей осенью, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Сдать энергообъект в эксплуатацию планируется в сентябре. В настоящее время здесь почти завершен первый этап работ, в ходе которого выполнялась расчистка территории, сборка необходимых деталей и забивание свай. Совсем скоро специалисты начнут устанавливать здесь панели.
Напомним, что этот проект реализует компания "Хевел", инвестирующая в альтернативную энергетику на территории Горного Алтая с 2014 года. Первая солнечная электростанция в республике была открыта в Кош-Агачском районе. Затем в этом же районе появилась еще одна станция. Аналогичный объект построили в Усть-Кане.
Сейчас в республике также строится солнечная электростанция в Майминском районе. Как сообщал портал Amic.ru, ее мощность составит 20 МВт.
Подобного рода энергообъекты также планируется возвести в Ине и Усть-Коксе. В итоге общий объем солнечной генерации в Горном Алтае предполагается довести до 95 МВт.
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