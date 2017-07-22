Депутат Госдумы Наталья Поклонская, собрав подписи 37 коллег-парламентариев и 100 тысяч обращений граждан, направила в МВД, Генпрокуратуру и Министерство культуры РФ депутатский запрос против фильма "Матильда", передает ТАСС.
"37 депутатов Государственной думы <…> подписали депутатский запрос, который был подготовлен мной в рамках рассмотрения тысячных обращений граждан, о принятии мер в пределах компетенции министру культуры РФ, генеральному прокурору РФ, министру внутренних дел РФ по недопущению оскорбления религиозных чувств верующих и осквернения православных святынь сюжетной линией фильма "Матильда". Приложением к данному вопросу я направила 100 тыс. обращений и подписей граждан об оскорблении их чувств, а также информацию Счетной палаты РФ, Фонда кино, обращение священнослужителей, представляющих официальную позицию Русской православной церкви…", — рассказала Поклонская.
Она сообщила, что в числе депутатов, подписавших подготовленный ею запрос, — "председатели некоторых комитетов, заместители председателей 11 комитетов, а также депутаты, представляющие такие субъекты, как Крым и Севастополь, Санкт-Петербург, Чечню, Кемеровскую область, Тамбов, Орловскую область, Пермь, Казань, Волгоград, Московскую область, Самарскую область и многие другие области".
Поклонская отметила, что 100 тысяч обращений граждан с трудом уложились в 13 коробках.
"В этих коробках находятся обращения граждан — эти 100 тыс. обращений. Мы с помощниками с трудом уложили <…>. Мы отправили их компетентным органам и надеемся на то, что все-таки такое количество, такое отношение представителей Госдумы и людей <…> будет услышано компетентными органами и будут приняты соответствующие меры в пределах полномочий, чтобы не допустить нарушения прав людей, которые уже на протяжении 11 месяцев обращаются и ждут реакции органов", - сказала Поклонская.
Комментарии
Приятно читать, что сто тысяч людей не смотревшие фильм, живо откликнулись на прекрасную идею заклеймить позором историческую быль, запечатленную в фильме. Особенно радует, что депутат передового региона нашей Великой России , не имеющей имущества в Донецке, но имевшая незарегистрированный брак с любимым мужчиной и автомобиль проданный до внесения в декларацию о доходах, ведет себя чисто, честно и с достоинством, как и подобает передовому отряду российской прокуратуры, а ныне слуге простого российского народа.
больше ей нечем в Думе заняться?! Думала лучше бы о нормальных законах, чтобы народу лучше жилось?
37 депутатов Государственной думы
37 + она из 450 депутатов. все таки здравых людей в Думе большинство
Предавшая единожды , предаст не раз ...