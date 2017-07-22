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Житель Ульяновской области ушел за грибами и дошел до Пензенской области

, ИА "Амител"
Расстояние грибник преодолел внушительное

Фото: Kazanfirst.ru

Житель Инзенского района Ульяновской области из села Поддубное отправился за грибами в лес и заблудился, нашли мужчину живым в Пензенской области спустя три дня, сообщает РИА Пензенской области.

Об этом сообщил в своем микроблоге Владимир Шкунов, уроженец Инзы, историк, член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации. Он также призвал грибников быть осторожными в лесу.

В каком именно районе Пензенской области нашелся грибник, в сообщении не говорится. Однако, в любом случае расстояние грибник из Ульяновской области преодолел внушительное.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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