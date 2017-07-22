Фермер Джастас Уолкер, ставший звездой YouTube и получивший прозвище "Веселый молочник", вернулся домой из больницы, об этом он сообщил на своей странице "ВКонтакте".
"Огромное спасибо. Когда я лежал в больнице много кто приходил. Приносили фрукты, мясо, даже кто-то принес суши. Много добрых слов, много молитв в нашу сторону. Даже финансовая поддержка. Огромное вам спасибо", — сказал Джастас.
Также он рассказал, как ему помогают со всего Алтая последние месяцы. Одни поделились семенами, другие приютили на первое время, третьи дали оборудование, четвертые приезжают помогать строить помещения и так далее.
Напомним, Джастас попал в Краевую клиническую больницу в Барнауле после того, как его покусали клещи.
Известность фермер получил в 2014 году, когда со смехом рассказал о "нашем итальянском" сыре, которого не будет.
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Удачи!!!