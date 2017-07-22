Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому государственная поддержка будет предоставляться домам культуры и их филиалам в небольших населенных пунктах. Документ опубликован на сайте правительства РФ.
"Государственная поддержка будет предоставляться домам культуры, расположенным в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, и их филиалам", — говорится в документе.
Уточняется, что принятое решение направлено на развитие сферы культуры в сельской местности.
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