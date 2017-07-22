В Нижегородской области больше суток ищут поезд, который протаранил легковушку и скрылся с места ДТП в неизвестном направлении, сообщает паблик MASH.
Авария произошла на переезде. Автомобиль пытался проскочить прямо перед поездом, но не получилось. Водитель погиб на месте.
Следователи пытаются понять, куда делся поезд.
Комментарии
Да попробуй его поезд найти, он же как вертолёт
Поезд скрылся с места аварии? Видимо в лесу прячется
Пол года на амик не заглядывал, сдулся совсем. Грустно. Пол комментатора. Толи-дело лет 10 назад страсти кипели. ОоООооо...
Следователи пытаются понять, куда делся поезд.
Нужно поискать в 1985-м г..Наверняка где то там паровозится.)
даже номерной знак не оторвался от поезда?
Хахаха, "Локомотив скрылся в неизвестном направлении" или амик накуренный или 1 апреля, но не первое же!!!
22.07.2017 17:11
Filin,какое там!И в депо он приехал с целёхонькой мордой.Даж без царапки на хвартучке!
Машинист, если серьезно, то это не смешно и не весело. Это показывает как работает наша полиция на которую мы тратим едва ли не больше всех в мире.