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Непогода ждет жителей Алтайского края в воскресенье, 23 июля. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.
Так, согласно прогнозу синоптиков, ночью в отдельных районах края пройдут дожди и грозы, которые местами по краю и в предгорьях будут сопровождать ливни, а также возможен град и туман утром. Температура воздуха составит от 11 до 16 градусов выше нуля. Днем на большей части территории края также пройдут дожди и грозы, при последних местами и в предгорьях — ливневый дождь, возможен град. Воздух прогреется до +24...+29.
Ветер будет дуть юго-западный, ночью со скоростью 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров, а днем — 5-10 м/с с порывами до 12-17 метров.
В Барнауле ночью временами будет идти дождь, гроза, местами туман. Столбик термометра опустится до 12-14 градусов тепла. Днем он поднимется до +24...+26. Во второй половине дня пройдет дождь с грозой, возможен град.
В столице воздух задует также юго-западный, ночью со скоростью 3-8 м/с, днем — от 5 до 10 метров.
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