Фото: vk.com/vkotle
Гигантского сома поймали рыбаки в Котельничском районе Кировской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на паблик "Типичный Котельнич" во "ВКонтакте".
В группе размещен снимок, на котором видно рыбака, держащего сома длиной с человеческий рост. Уточняется, что рыбу поймали в одном из водоемов в районе села Вишкиль. Автор фото добавил, что сома поймали на квок, а его вес составляет 87 килограммов.
Пользователи назвали пойманную рыбу "отличным уловом", а также "монстром".
Квок — произносящая булькающие звуки при ударе по воде колотушка, которую используют при ловле сома. Рыба покидает яму после ударов квока и плывет в сторону источника звука.
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