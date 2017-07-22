Фото: правительство Алтайского края
Победителей 19-го Всероссийского Шукшинского кинофестиваля назвали в субботу, 22 июля, на горе Пикет в Сростках. Председатель жюри этого года Виктор Мережко вручил главный приз – "Колыванскую вазу" – картине Александра Галибина "Золотая рыбка".
Приз за лучшую мужскую роль, по итогам фестиваля, получил Владимир Ильин за блокбастр "Время первых". Именно эта картина, которая прошла в прокате в апреле, получила приз за режиссуру: диплом достался Дмитрию Киселеву. Лучшей актрисой фестиваля Виктор Мережко назвал Полину Глухман, которая сыграла в драме "Иван". Именно эта картина получила специальный приз губернатора Алтайского края Александра Карлина.
Приз за дебют получила Ксения Баскакова за ленту "Птица". В конкурсе короткометражного кино победила ученица Аллы Суриковой "Исповедь мизантропа" режиссера Татьяны Жуковой.
В субботу в Сростках проходит церемония закрытия Шукшинских дней на Алтае. На горе Пикет традиционно собралось несколько тысяч человек. В 22.00 там покажут фильм Гарика Сукачева "То, что во мне".
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