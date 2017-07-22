Фото: vk.com/act54
Жительница Новосибирска пострадала в ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Инцидент произошел вечером в пятницу, 21 июля, пишет портал "НГС.Новости" со ссылкой на группу пропаганды УГИБДД города.
Уточняется, что ДТП произошло у дома по улице Титова, 7. 57-летний водитель скорой ехал на служебной машине по улице Римского-Корсакова, и при повороте, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, сбил женщину.
В ведомстве отметили, что на место происшествия приехали полицейские и другая скорая, на которой пострадавшую госпитализировали в городскую клиническую больницу №34.
В группе "АСТ-54" пользователи сообщили, что женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. Также очевидцы уточнили, что скорая ехала со включенными проблесковыми маячками, однако без сирены. По их данным, женщина получила серьезные травмы.
Комментарии
при переходе многие веруют, что они бессмертны, что в машинах сидят пилоты формулы 1 или индикара, и что тормоза там такие же. Посмотреть по сторонам и убедиться, что машина притормаживает - это так низко, не кошерно и не халяльно...
тут чистое хамство водителя скорой. Люди, будьте бдительны