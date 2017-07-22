Фото: altzapoved.ru
Медведицы с медвежатами и маралы стали героями снимков с камер, установленных на побережье Телецкого озера. В июле текущего года специалисты Алтайского государственного природного биосферного заповедника провели плановое обслуживание устройств, сообщается на сайте altzapoved.ru.
Отмечается, что два любопытных медвежонка трижды попытались сорвать с дерева одну из камер, висевшую на высоте четырех метров, но в итоге лишь немного изменили направление съемки. Другое устройство зафиксировало семью из медведицы с двумя малышами. На видеозаписи зафиксировано, как медвежонок пытается подражать матери и тоже трется о дерево.
Также перед камерами появились маралы, у которых зимний серо-бурый волос уже сменился ярким коричневым, а рога животных почти оформились, но все еще покрыты мехом.
В сообщении говорится, что госинспектор нашел останки самца кабарги, который ранее постоянно появлялся перед одной из камер. Животное задавили волки. Устройство сняло тройку охотников в один из дней.
Кроме этого, впервые в текущем году удалось сделать снимки барсука, ставшего редким на побережье озера. Животное трижды проходило мимо объектива ночью, поэтому снимки получились не выразительными.
В заключение говорится, что в следующий раз камеры проверят в августе. К тому времени также будут предприняты меры защиты оборудования от медвежат.
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