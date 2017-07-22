Фото: vk.com/barneos22
Два автомобиля столкнулись в Барнауле неподалеку от Речного вокзала. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что авария произошла в субботу, 22 июля, около 16:40.
По словам свидетелей происшествия, один из автомобилей перевернулся на крышу после столкновения, однако позже его поставили обратно на колеса.
Также один из участников сообщества добавил, что авария произошла по вине гостей столицы Алтайского края, приехавших из Казахстана. Пользователь сообщил, что во время движения по сложному участку отвлеклись на навигатор и проигнорировали знак STOP.
Официальных комментариев по поводу аварии пока нет.
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