Суббота, 22 Июль, 21:13

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Онищенко предлагает подумать о запрете спиннеров в России. Как вы относитесь к этой идее?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,93
€ 68,66
Brent
$ 51,5
19°
Обь
285см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Шукшинские дни-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Фотоновости. В Барнауле у Речного вокзала произошло серьезное ДТП

, ИА "Амител"
По словам свидетелей ДТП, находившиеся в одной из машин люди отвлеклись на навигатор

Фото: vk.com/barneos22

Два автомобиля столкнулись в Барнауле неподалеку от Речного вокзала. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что авария произошла в субботу, 22 июля, около 16:40. 

По словам свидетелей происшествия, один из автомобилей перевернулся на крышу после столкновения, однако позже его поставили обратно на колеса.

Также один из участников сообщества добавил, что авария произошла по вине гостей столицы Алтайского края, приехавших из Казахстана. Пользователь сообщил, что во время движения по сложному участку отвлеклись на навигатор и проигнорировали знак STOP.

Официальных комментариев по поводу аварии пока нет.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
20:25
Россияне раскритиковали свежие отечественные фильмы 0
19:44
Фотоновости. В Барнауле у Речного вокзала произошло серьезное ДТП 0
19:06
Медведи и маралы попали в объектив камер в Алтайском заповеднике. Фото 0
18:33
Водитель скорой помощи сбил женщину на "зебре" в Новосибирске 3
18:07
Группа Linkin Park отменила турне из-за смерти Честера Беннингтона 0
17:59
Фильм "Золотая рыбка" стал победителем 19-го Шукшинского кинофестиваля 0
17:35
Кировский рыбак поймал 90-килограммового сома - СМИ 2
17:03
Дожди, грозы и град ждут жителей Алтайского края 23 июля 0
16:31
Поезд, скрывшийся с места ДТП, больше суток ищет полиция 9
16:02
Медведев распорядился выдавать субсидии сельским домам культуры 0
15:28
Парад в честь Путятина прошел в Японии 1
15:06
"Шукшинские дни на Алтае" проходят в селе Сростки - малой родине Шукшина 0
14:35
"Веселый молочник" вернулся домой из больницы и говорит всем спасибо 3
14:01
Житель Ульяновской области ушел за грибами и дошел до Пензенской области 8
13:22
Работа депутата: Поклонская собрала 100 тысяч подписей против "Матильды" 11
13:04
Хоккеисты и футболисты Алтая проведут уникальный товарищеский матч 2
12:33
Барнаул наградили за открытость и прозрачность управления финансами 3
12:01
Фотоновости. Фура перевернулась на трассе Алтай - Кузбасс 0
11:23
Гости "Шукшинских дней" в Сростках смогут проверить свое здоровье 0
11:00
Пакеты с мусором привязали к машине, вставшей на пути мусоровоза в Барнауле 13
10:36
Фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" завершится в Сростках на горе Пикет 0
10:01
Цитаты Путина из его "Недетского разговора" со школьниками 15
09:27
Фотоновости. Автомобиль в Барнауле улетел в столб 0
09:06
Фотоновости. Барнаул в субботу накрыло туманом 4
08:51
Владельцу "Ведомостей" Кудрявцеву аннулировали российское гражданство 14
08:24
Палата представителей США может принять новые санкции против РФ 6
07:49
Не пара: почему нельзя одновременно употреблять белки и углеводы? 21
07:31
"Мы наблюдаем своеобразный бум" - Артем Поломошнов о шахматах на Алтае 0
07:22
От зарплаты до зарплаты: сколько получают на Алтае и в других регионах СФО? 16
07:03
Коттедж у реликтового леса продают в Барнауле за 22 миллиона рублей 1
06:46
Между авто и истребителем: фотоподборка гоночных машин "Формулы - 1" 0
06:32
Психиатры и наркологи института имени Сербского проверят спиннеры 6
06:23
Тропическая погода продолжит властвовать в Алтайском крае 22 июля 0
06:01
Количество преступлений в Алтайском крае снизилось на 19% 11
05:01
Российская рапиристка завоевала золото на ЧМ по фехтованию 0
04:04
Офицера Росгвардии заподозрили в переклеивании ценников в "Ленте" 11
03:01
Путин обещал подумать над проблемами малолетних бизнесменов 0
02:02
Путин заявил, что реальные доходы россиян выросли в разы 39
01:21
Уголовное дело могут возбудить в отношении противников "Матильды" 8
00:01
Путин перепутал прирост населения России с убылью 33
23:49
Учитель заявил, что не собирается вносить правки в "Матильду" 0
23:26
Половина россиян считает, что Госдума положительно влияет на жизнь страны 9
23:02
Облизавший девушку мужчина рассказал о своем нападении 0
22:43
Путин рассказал, как ему на обед кур резали ради гребешков 5
22:26
Дело мужчины, сжегшего жену во время фокуса, отправлено в суд 0
22:03
Дочь Немцова попросила отменить приговор убийцам ее отца 0
21:46
Радиоактивную чернику из Белоруссии нашли в Москве 0
21:26
Siemens приостанавливает контракты с российскими госкомпаниями 0
21:01
Обнаженная девушка грудью пыталась сорвать встречу Порошенко и Лукашенко 2
20:34
Песков опроверг принадлежность "часов Путина" самому Путину 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.