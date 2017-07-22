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Россияне раскритиковали свежие отечественные фильмы

, ИА "Амител"
Низкие оценки в том числе получили картины "Викинг" и "Защитники"

Фото: Freeenglish4u.com

Интернет-сервис Кино Mail.ru составил пользовательский рейтинг вышедших в прокат с начала 2017 года лент. Фильмы разместились в списке в соответствии с оценками, которые им ставили пользователи портала, пишут "Известия".

Уточняется, что было составлено два рейтинга — по версии мужчин и женщин. Оба списка имеют ряд различий, однако в обоих фигурируют отечественные блокбастеры "Викинг" (женщины оценили его на 5,8 балла из 10, а мужчины — 4,6) и "Защитники" (6,4 от женщин и 4,6 от мужчин).

В антирейтинге представителей сильного пола лидирует мелодрама "На пятьдесят оттенков темнее", являющаяся сиквелом фильма "Пятьдесят оттенков серого", снятого по одноименному любовному роману. Мужчины поставили этой картине 4,5 балла из 10. В женский рейтинг худших премьер года картина не попала, так как зрительницам она нравится.

Также киноманов обоих полов разочаровал боевик "Три икса. Мировое господство" с Вином Дизелем в главной роли. Россиянки поставили ему 7,4 балла, россияне — 6,3 балла.

В сообщении говорится, что еще в женском списке фигурирует фильм ужасов "Невеста", снятый Святославом Подгаевским (7,4 балла), а в мужском — фантастическая лента "Притяжение" Федора Бондарчука (5,7 балла).

В антирейтинге сериалов у мужчин первое место заняла "Анна Каренина", а у женщин — "Сколько стоит счастье". Также зрители обоих полов раскритиковали "Гражданский брак", "Филфак", "Куба" и "Один против всех".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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