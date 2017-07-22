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Полицейские по "горячим" следам задержали в Змеиногорске 21-летнего парня, подозреваемого в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Предварительно установлено, что инцидент произошел ночью рядом с одним из кафе в городе. Неизвестный внезапно вырвал из рук 34-летнего местного жителя сотовый телефон, а также портмоне, в котором было 25 тысяч рублей и банковская карта, из кармана. Затем злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.
Однако вскоре стражи порядка задержали подозреваемого, которым оказался не раз судимые прежде местный житель. Правоохранителям удалось изъять часть похищенных денег и телефон.
По факту грабежа, совершенного с угрозой применения насилия, возбуждено уголовное дело.
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