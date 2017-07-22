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Один ребенок погиб, еще двое были доставлены в больницу после наезда автомобиля на них в Курагинском районе Красноярского края. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по региону Владимира Юрченко.
Предварительно установлено, что инцидент произошел в поселке Березовский около 20:00 субботы, 22 июля. Пьяный мужчина за рулем ВАЗ-2106 ехал по дороге, а затем съехал с нее, сбив детей, которые играли рядом с палисадником. В итоге погиб двухлетний мальчик. Двух девочек пяти и 11 лет доставили в больницу с разными травмами.
Полицейские задержали 40-летнего водителя. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Также Юрченко добавил, что стражи порядка будут ходатайствовать об аресте автомобилиста.
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