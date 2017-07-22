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Американский актер Джон Херд скончался в американском городе Пало-Альто. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на TMZ.
72-летний актер наиболее запомнился зрителям по роли отца в знаменитом фильме "Один дома" и его продолжении.
Издание отмечает, что Херда нашли мертвым в отеле. Причина смерти не называется.
Life со ссылкой на представителя актера добавляет, что на этой неделе он перенес "небольшую операцию на спине" в медцентре Стэнфордма и оставался в гостинице на восстановлении.
Самой знаменитой ролью актера является Питер Маккаллистер, папа главного героя в лентах "Один дома" и "Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке".
Кроме этого, он снялся в картинах "Пробуждение", "На линии огня", "Дело о пеликанах", а также в сериалах "Клан Сопрано" и "Звездный крейсер "Галактика".
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