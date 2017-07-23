Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле ведутся поиски 65-летнего мужчины, который находился в больнице, а затем пропал без вести. Об этом сообщили подписчики сообщества Barnaul 22 во "ВКонтакте".
По словам автора сообщения Владимир Башкатов лежал в больнице на улице Ляпидевского и в субботу, 22 июля, около 15:00 вышел из медучреждения. С тех пор о нем ничего неизвестно.
Подчеркивается, что пожилой мужчина перенес инсульт, в связи с чем его координация и речь нарушены. Также отмечается, что у него нет при себе ни документов, ни телефона.
Всех, кто может поделиться информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону: 89609668041.
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