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В немецком внешнеполитическом ведомстве заявили, что отношения с РФ могут ухудшиться из-за ситуации с поставкой в Республику Крым турбин Siemens. Федеральные власти предупреждали российскую сторону об этом несколько раз, передает "Интерфакс" со ссылкой на Bild am Sonntag.
"Федеральное правительство в очередной раз напоминает российским властями, что такое грубое нарушение санкций ухудшит германо-российские отношения", — приводит издание слова пресс-секретаря МИД ФРГ.
Агентство напоминает, что в пятницу, 21 июля, выяснилось, что Siemens приостановит поставки генерирующего оборудования по действующим контрактам с российскими компаниями под контролем государства. Поводом для этого стало незаконное перемещение на полуостров четырех турбин, которые концерн поставил летом для электростанции в Тамани.
В Кремле ситуацию с газотурбинными установками комментировать не стали, подчеркнув, что она является вопросом компаний, по линии которых ведется сотрудничество.
Комментарии
Бред сивой кобылы, а в крыму Мерседесы,БМВ, и прочая немецкая техника что отсутствует, пошлите со своими санкциями .....
да куда еще хуже, когда уже хуже некуда
Незаконно - это в нарушение законодательства территории.
Крым наш, законодательство наше, железку купили, не украли, вроде с нашей стороны ничего не нарушено.
Германия издала санкционные постановления вот пусть со своим сименсом и разбирается
Правда справдилась, кривда скривдилась. Что тут еще можно говорить.
Владимир Путин лично обещал, что турбины Siemens не будут использоваться в Крыму, утверждает немецкая пресса.
Об этом российский президент говорил в минувшем сентябре на встрече с представителями немецкого правительства. По данным журнала Wirtschaftswoche, в переговорах участвовали нынешний глава МИД Германии, а тогда — министр экономики и энергетики ФРГ Зигмар Габриэль, а также немецкий посол в России Рюдигер фон Фрич. После встречи об обещании Путина власти Германии проинформировали Siemens. В Кремле эту информацию не комментировали. В начале месяца стало известно о поставке в Крым турбин вопреки санкциям.
Крым наш, законодательство наше, железку купили, не украли, вроде с нашей стороны ничего не нарушено.
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Вам железку продали с условием, что она не будет использоваться в Крыму. Ну а если вы не желаете исполнять договорённости, то мужской половой орган вам, а не железки. Так понятно?
"Немецкий концерн Siemens прекращает поставки оборудования российским компаниям, подконтрольным правительству. Это связано с тем, что четыре газотурбинные установки, поставленные для электростанции в Тамани, были незаконно перевезены в Крым. Однако обвиняя Россию в незаконных действиях, Siemens, кажется, стал забывать, как в свое время сотрудничал с нацистами, получая бесплатную рабочую силу, состоящую из узников концлагерей и военнопленных". (с)
11:14, а в России, в то время, труд узников концлагерей и военнопленных не использовали?
10:55
Да ладно!
Ну не надо больше никаких обещаний при оформлении договоров принимать.
А вот органами разбрасываться не стоит, работать перестанут
Давно пора навалить на их санкции!
Запретить и им в Россию свои помидоры ввозить!
Кум, а может сначала научиться турбины производить?
23.07.2017 12:52
- гость -
Лучше помидоры запретить! А турбины у других купить можно.