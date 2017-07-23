Фото: vk.com/barneos22
В Рубцовске в ходе работ по прокладке труб нашли мину. Об этом сообщает приехавший в город очевидец в паблике "Типичный Рубцовск".
Сотрудник ДПС уточнил, что найденная мина советских времен. По словам подписчика сообщества, на участок от детского парка до остановки "Площадь им. Ленина" прибыли полицейские, МЧС и скорая.
Один из рубцовчан в комментариях предположил, что данную мину могли сделать на заводе АТЗ для фронта во время Великой Отечественной войны.
На опубликованных в группе снимках также можно увидеть саму мину.
Комментарии
Эхо войны?