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Полицейские задержали в Алейском районе мужчину по подозрению в организации притона для потребления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что 49-летний подозреваемый в течение месяца систематически предоставлял свой дом наркозависимым людям для потребления наркотиков.
Подчеркивается, что в доме задержанного полицейские нашли и изъяли порядка 500 граммов марихуаны, а также разные приспособления для потребления наркотиков. Мужчина объяснил, что дикорастущую коноплю собрал на территории своего участка для собственного потребления.
В отношении задержанного возбудили два уголовных дела: по факту организации наркопритона, а также незаконного хранения наркотиков в крупном размере.
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