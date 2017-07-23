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Белорусская легкоатлетка Виолетта Скворцова, которая заняла первое место на чемпионате Европы среди юниоров в тройном прыжке, покинула пьедестал во время церемонии награждения. Об этом пишет "Российская газета".
Юная спортсменка поступила так, потому что в момент ее чествования зазвучал гимн другой страны. После того, как Скворцова ушла с пьедестала, она отказался возвращаться даже под угрозой дисквалификации.
По данным газеты, конфликт был исчерпан, когда организаторы извинились перед легкоатлеткой и предложили повторно провести церемонию награждения. Также подчеркивается, что никаких санкций к Скворцовой применять не будут.
Белорусская легкоатлетка установила личный рекорд в тройном прыжке с результатом 14, 21 метра.
Комментарии
Австралийский гимн?
Очень достойное поведение, не то что известный "барнаульский" спортсмен которому и на флаг и на гимн плевать.
Барнаульский спортсмен - патриот денег.
она отказался возвращаться даже под угрозой дисквалификации
Молодая, но уже есть свое понятие. Вызывает уважение.