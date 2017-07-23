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Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Соединенных Штатов генерал Джозеф Данфорд считает, что у РФ есть наибольший потенциал в военной сфере среди всех государств, которые представляют угрозу для Вашингтона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его сделанное в субботу, 22 июля, заявление на конференции по безопасности в американском Аспене.
Данфорд выразил уверенность, что "Россия — это наиболее серьезная угроза" из тех, с которыми сталкивается Америка. В числе последних он упомянул КНДР, Иран и Китай. По словам генерала, Россия среди них всех обладает самым большим потенциалом в военной сфере.
Агентство пишет, что на сайте конференции велась онлайн-трансляция выступления Данфорда. Председатель КНШ добавил, что Россия обладает "самыми крупными возможностями" в данной области. По его словам, Москва имеет ядерный потенциал и может действовать в киберпространстве.
Также генерал отметил, что Штаты не могут концентрироваться только на одной угрозе, подчеркнув, что КНДР сейчас считается угрозой, требующей "наиболее срочных действий".
Комментарии
Радует,то,что пиндоссы сцут кровавой мочёй перед моей родиной и Путиным!
Так будет всегда,время приплясывовшего,вечно молодого и пьяного Ельцина закончилось,как и позор всех россиян!