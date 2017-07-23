Фото: youtube.com
В сети появилось видео, на котором отчетливо видно загадочную тень, которая пересекает Землю. Об этом пишет канал 360.
Отмечается, что СМИ сразу же приписали тень кораблю пришельцев, однако ученые объяснили природу удивительных кадров.
Как стало известно, запись в ролике была специально ускорена для удобства просмотра. Видео было снято с борта японского метеоспутника Himawari-8, который находится на геостационарной орбите на высоте свыше 35 тысяч километров от поверхности Земли.
При помощи спутника в марте 2016 года ученые наблюдали за прохождением полосы, в которой жители планеты могли видеть солнечное затмение. Таким образом, "загадочная тень" на видео — это Луна, земной спутник.
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