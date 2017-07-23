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В Алтайском крае в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" ремонтируют два участка федеральных трасс общей протяженностью 20 км. Специалисты подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор "Алтай" оценили ход работ – они идут с опережением календарного графика.
На автодороге Р-256 "Чуйский тракт", с 182-го по 186-й км в Первомайском районе выполнено устройство защитного слоя износа покрытия по технологии типа "новачип". Это позволило устранить колейность на участке, привести к нормативным показателям ровность и коэффициент сцепления покрытия. Работы вошли в завершающую стадию: подрядной организации осталось заменить дорожные знаки и указатели.
На федеральной трассе А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан по этой же технологии ремонт идет на участке с 30-го по 46-й км. Выполнение составляет порядка 50%. Здесь дорожники установят новое барьерное ограждение и пять остановочных павильонов. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения остановки оборудуют заездными карманами, на двух пешеходных переходах установят автономное электроосвещение.
По графику объекты должны ввести в эксплуатацию осенью 2017 года, однако проведенная проверка показала, что работы могут быть выполнены с опережением сроков.
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