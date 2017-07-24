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Новая рабочая неделя в Алтайском крае, согласно прогнозу синоптиков, пройдет в условиях сильных гроз и аномальной жары.
В понедельник, 24 июля, местами температура поднимется до +32 градусов. В отдельных районах дождь, гроза, утром местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывы до 10-15 метров.
В Барнауле температура составит +25...+27 градусов. В конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер до 14 метров в секунду.
Напомним, что начиная с понедельника температура в крае будет повышаться. В течение рабочей недели в крае будет до +35 градусов.
При этом, как сообщили порталу Amic.ru в краевом Гидрометцентре, дожди и грозы, сопровождаемые градом, в Алтайском крае не сойдут на нет, а, напротив, станут еще более интенсивными в условиях высоких температур.
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