Фото: avito.ru
Коттедж площадью 320 квадратных метров продают в барнаульском поселке Спутник за 25 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Автор объявления отмечает, что дому три года. Ремонт в нем был сделан после того, как здание дало усадку. В коттедже установлены огромные панорамные пластиковые окна.
На цокольном этаже находятся сауна с джакузи, спортивный зал, хозяйственная комната для стирки и сушки белья. На первом этаже дома расположены закрытая веранда, гардеробная, зал-гостиная, кухня, а также спальня.
На втором уровне находятся две спальни и рабочий кабинет. На третьем этаже — дополнительная гостевая комната.
Коттедж облицован рваным камнем натуральных цветов.
Дом стоит на участке 10 соток. Перед коттеджем и во дворе выложена тротуарная брусчатка.
Также есть гараж на три автомобиля.
Комментарии
Ну вот всё так. И занавески приглянулись, и цена не высокая- но пианины нету!
Прикольная помоечная - с креслом для наблюдателя? Оператора? А круглая кровать - детская?