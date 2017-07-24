Фото: выкса.рф
Полиция задержала в Алтайском крае двух жителей села Мамонтово, которых подозревают в нелегальной вырубке 52 сосен.
Как сообщили в региональном минприроды, в Мамонтовском участковом лесничестве была выявлена самовольная рубка сосен. Объем срубленной древесины превысил 60 кубометров.
"На место лесонарушения приехала оперативная группа полиции. Был составлен протокол, сделаны необходимые замеры и спилы пней украденных деревьев. В ночь с 15 на 16 июля сотрудник Новичихинского лесничества и два сотрудника полиции остались наблюдать за местом совершенного правонарушения", — уточняют в региональном министерстве.
Около восьми часов утра на место подъехал автомобиль ГАЗ-53 с двумя жителями Мамонтово. Выяснилось, что именно они совершили незаконную рубку.
Мужчины были задержаны и доставлены в полицию. Возбуждено уголовное дело. Ущерб, нанесенный действиями злоумышленников, составил 749 370 рублей.
Комментарии
Вот Карлин весь бор наш вырубил - всё законно. Когда он за каждую срубленную сосну по 14000 заплатит?
Ай-ай-ай!!!! У Барина сосёнки своровали!!!! Нии-зяяя-яяя-яяя!!!! Расстрелять!!!
Расстрелять!!! ____________ Сначала высечь на площади при людно, для нравоучения всем! ну а потом можно и расстрелять.
Сечь то, кого будем?
респект, люди работают. вот даже в ночь пришлось оставаться...
неплохо, неплохо - 12 500 за куб необработанной древесины...