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В Китае началась тестовая эксплуатация железнодорожной ветки для самого быстрого подвесного поезда, который называется "Небесный поезд". Эксперимент стартовал в городе Циндао провинции Шаньдун, пишет РИА Новости со ссылкой на канал CGTN.
Инженеры отмечают, что поезд только запустили, и он все еще проходит тестирование, однако "Небесный поезд" уже ставит рекорды. Его качество в три раза лучше, чем у обычных составов метро.
Поезд разработала китайская компания CRRC Qingdao Sifang. Он создавался как ультралегкий, со средними показателями скорости и интенсивностью движения. Подчеркивается, что данный проект является малозатратной транспортной системой, которая, предположительно, должна пользоваться популярностью на рынке, особенно в регионах, которые находятся в горной местности, и крупных городах.
Использующаяся на монорельсе новейшая технология электродвигателя с постоянными магнитами дает ему преимущества перед иными видами транспортных систем — большую мощность, меньший физический объем, низкий уровень шума и легкий вес, передает агентство слова технического директора проекта Лю Юйвэна.
Поезд едет по монорельсовой дороге на высоте от 5 до 10 метров над землей. Состав может состоять из трех, четырех или пяти вагонов, а всего поезд вмещает до 510 пассажиров. Максимальная скорость его движения равна 70 километрам в час.
Комментарии
Такими темпами китайцы оставят нас очень скоро в каменном веке
На Алтае скоро будет такой же, как только ЖД прокладут и будет я думаю.
Вот когда Китай тут будет, тогда и дорога такая будет. Не раньше.