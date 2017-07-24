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Испытывающая кадровый голод "Почта России" в Барнауле ищет сотрудников

, ИА "Амител"
В учреждение готовы брать людей без опыта и студентов

Фото: klinrai.ru

"Почта России" в Барнауле нуждается в сотрудниках — в организацию готовы брать людей без опыта и студентов.

"Центр занятости населения города Барнаула и "Почта России" приглашают незанятых жителей города на работу в качестве операторов связи", — сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.

Будущим сотрудникам обещают работу рядом с домом, комфортные условия труда, соцпакет и стабильную заработную плату.

"Опыт работы не обязателен, можно студентов. За направлением на работу обращаться к специалистам Центра занятости (пр-кт Строителей, 41а). Справки по телефону: 555-110", — добавляют в мэрии.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, этим летом почти два десятка отделений почтовой связи в Барнауле перешли на сокращенный рабочий день из-за острой нехватки сотрудников.

Естественно, это обернулось проблемами для горожан. В самой "Почте России" такое положение дел связывали с сезонностью и сетовали на то, что свободные вакансии в организации пока таковыми и остаются.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

24.07.2017 07:05
- гость -

В самой "Почте России" такое положение дел связывали с сезонностью
________________________

Причём тут сезонность? Просто почте России не нужны сотрудники, поэтому они и не желают платить зарплату.

http://savepic.ru/15048118.png

Это нельзя зарплатой назвать. Как на эти деньги прожить? Если посылки воровать, то конечно можно.

0  0
24.07.2017 07:08
- гость -

Вот вам и новые рабочие места! Но щяс неудачьники опять начнут ныть что мол кому оно нада за три тышшы в месяц посылки тяжолые таскать.

0  0
24.07.2017 07:16
гость

24.07.2017 07:08
- гость -

Неудачники те, кто за такую зарплату работают

0  0
24.07.2017 07:21
- гость -

Если посылки воровать, то конечно можно.

Вчера опять репортаж был, как парень нашел распотрошенные посылки, отправленные "Почтой России".

0  0
24.07.2017 07:23
гость

Я пару раз заходил, смотрел на очередь и выходил. А один раз, когда все таки достоял очередь, увидел, что у оператора явные проблемы, то что она бурчала я вообще понять не мог. Теперь понял какие у нее проблемы - 10000 рублей в месяц. Если это еще с подоходным, то 8700 на руки?

0  0
24.07.2017 07:27
- гость -

07:21, так государство у нас и провоцирует воровство на почте. Платили бы по 35000, народ бы за место держался, да и воровать бы желания намного меньше было.

0  0
24.07.2017 07:28
гость

Зато приятно удивляют тарифы на доставку, не знаю сколько стоит посылка, но доставка заказного письма по России дешево. Если они поднимут зарплату работникам, то тарифы на доставку увеличатся. Только что возможно очередей не будет.
Еще не очень пойму, почему там пенсионеры пенсию получают, чем сбербанк хуже? В сбербанке очередей поменьше

0  0
24.07.2017 07:38
- гость -

Если они поднимут зарплату работникам, то тарифы на доставку увеличатся.
__________________________

Совсем не обязательно. Просто глава "почты россии" не получит премию в 95,4 миллиона рублей

0  0
24.07.2017 07:47
227

Если работа в офисе и личный автомобиль не требуется, то с 25000 уже вполне нормальный народ приходить устраиваться будет, в т.ч. и мужчины

0  0
24.07.2017 08:02
- гость -


24.07.2017 07:38
- гость -
Просто глава "почты россии" не получит премию в 95,4 миллиона рублей

мечты утописта

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