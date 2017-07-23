Фото: vk.com/barneos22
Очевидцы сообщили об аварии с участием двух машин в Барнауле. Запись появилась около 11:20 в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Уточняется, что столкновение автомобилей произошло на перекрестке ул. Молодежная — пр-кт Социалистический.
На опубликованных снимках видно, что автомобили отлетели друг от друга на несколько метров, причем одна машина получила серьезные повреждения передней части корпуса.
В комментариях барнаульцы отметили, что в данный момент перекресток уже чист. Также пользователи удивились, как машины могли столкнуться на пустых улицах в выходной день.
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