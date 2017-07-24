Иллюстрации: hellogiggles.com, instacart.com
Понедельник оказался самым неудачным днем для занятий любовью — к такому выводу пришли ученые, банально изучив рынок.
Так, статистика Instacart Online Grocery Shopping Sheet за текущий год говорит о том, что в понедельник продажи презервативов находятся на самом "дне".
Увеличение реализации контрацептивов происходит по мере развития рабочей недели и достигает своего пика в пятницу-субботу.
Воскресенье также демонстрирует весьма высокие продажи презервативов, но в данном случае график начинает идти на понижение.
Понедельник же значится самой низкой точкой этого графика, на основании чего делается вывод о том, что первый день рабочей недели является самым непопулярным днем для занятий любовью.
Комментарии
В 16 лет всё одно- хоть понедельник,хоть декабрь на дворе! А вот в 53 годины уже и в пятницу думаешь залезть, или здоровье поберечь.