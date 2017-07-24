Фото: moldovenii.md
Ученые пришли к выводу, что особенности питания беременных женщин могут отразиться на здоровье будущих детей.
Как сообщает портал nauka24news.ru, сотрудники университета Орегона (США) обратили внимание на диету с высоким содержанием жиров, которая, по мнению специалистов, не только создает проблемы со здоровьем для будущих матерей, но и изменяет развитие мозга и эндокринной системы детей, а также оказывает долгосрочное влияние на их поведение.
Так, руководитель научной группы Эдинор Салливан полагает, что у будущих детей могут развиваться тревога и депрессия. "Учитывая высокий уровень потребления жиров в диете и материнское ожирение в развитых странах, эти данные имеют важные последствия для психического здоровья будущих поколений", — отмечает ученый.
Свое исследование американцы провели на японских макаках. Оказалось, что в поведении потомства тех самок, которые употребляли пищу с высоким содержанием жиров во время беременности, проявляется более высокая тревожность.
Комментарии