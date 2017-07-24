Фото: genaffair.ru
Количество россиян, которые хранят сбережения в иностранной валюте, сократилось за последние три года с 19% до 13%, следует из опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).
"Такие накопления чаще имеют опрошенные в возрасте 45-54 лет (18%), жители обеих столиц (17%) и малых городов с населением 50-100 тыс. человек (18%)", — отмечают авторы исследования.
Снизилось и количество людей, которые полагают, что негативные колебания курса рубля сказываются на их благосостоянии. Сейчас об этом говорят 48% респондентов, тогда как год назад таковых было 68%.
39% участников опроса вообще не замечают никакого воздействия от колебаний курса рубля. 2% респондентов заявляют даже о положительном эффекте от этого процесса.
"Чаще остальных отрицательные последствия изменяющегося курса отмечают жители обеих столиц (69%)", — уточняют авторы опроса.
33% россиян склонны прогнозировать дальнейший рост курса доллара к рублю. 31% респондентов полагают, что курс доллара останется прежним. 13% ставят на то, что американская валюта будет дешеветь.
Комментарии
В декабре 2014 взял доллары по 59 рублей, уже почти 3 года как рубль идеально стабилен. Обидно, что не взял в декабре 2013
Одно из двух. Или у всех валюта кончилась, остатки рублей доедают. Или доверие к рублю выросло вместе с рейтингом президента и его партии Единая Россия.
Россияне вообще стали меньше хранить денег стараниями кремлевской шайки