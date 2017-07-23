Фото: wmj.ru
Фестиваль шляп для всех желающих пройдет в барнаульском парке "Солнечный ветер" в воскресенье, 23 июля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Уточняется, что мероприятие носит необычное название "Жизнь летит, аж шляпу сносит!".
Участников фестиваля ждут мастер-классы, шляпный флешмоб, а также конкурс на лучший головной убор. Подчеркивается, что посетить мероприятие, которое начнется в 16:00, могут все желающие.
Кроме этого, перед фестивалем на большой сцене "Музыкальная гостиная" даст открытые уроки пения.
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