Фото: youtube.com
Известная телеведущая Елена Миронова, которая долго вела программу "Доброе утро" на Первом канале, скончалась после тяжелой болезни. Об этом в воскресенье, 23 июля, пишет РИА Новости со ссылкой на канал.
По его данным, ведущая долго боролась с недугом, однако он оказался сильнее. "На Первом канале Елена Миронова проработала многие годы, с неизменной улыбкой желала всем хорошего начала дня", — отмечают на канале, подчеркивая, что зрители любили ведущую за мягкий голос, остроумие и элегантность.
Коллеги вспоминают о ней с теплом, добавляет Первый канал. Подчеркивается, что недавно он отметил 30-летие передачи "Доброе утро", но Миронова в связи с проблемами со здоровьем не смогла посетить мероприятие.
"Она уже не встает. У нее химия. Она передавала всем огромный привет, и я хочу, чтобы мы сейчас поаплодировали Лене, потому что столько моментов, пережитых с ней. Лена, мы тебя любим", — сказал тогда ведущий Андрей Малахов.
Также в сообщении канала отмечается, что Миронова на протяжении многих лет работала корреспондентом программы "Время".
В заключение подчеркивается, что дата и место прощания с ведущей будут названы позже.
Комментарии