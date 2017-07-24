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Служебные удостоверения, как известно, имеются у многих. Заветные "красные корочки" даже невольно заставляют с большим пиететом относиться к их обладателям. А уж если речь идет о чиновниках, то здесь и вовсе все, как говорится, серьезно.
В начале текущего месяца в администрации губернатора и правительства Алтайского края был подписан приказ "О служебных удостоверениях", которым утверждается порядок оформления и выдачи удостоверений лицам, замещающим отдельные должности государственной гражданской службы в регионе.
На основании этого документа портал Amic.ru знакомит своих читателей с бытием "красных корочек" наших управленцев.
Во-первых, нужно отметить, что служебное удостоверение выдается чиновнику на период замещения той или иной должности. Они бывают разными. Например, удостоверение лиц, замещающих должности государственной гражданской службы высшей группы, представляет собой книжечку в твердой обложке темно-вишневого цвета размером в развернутом виде 65X199 миллиметров.
На лицевой стороне размещены герб региона и надпись: "Правительство Алтайского края", а далее идет наименование соответствующего органа исполнительной власти.
На развороте удостоверения есть изображение флага РФ с защитной сеткой, номер документа, ФИО, должность чиновника и подпись губернатора — председателя правительства Алтайского края.
Также в удостоверении нанесен герб Алтайского края, цветная фотография обладателя документа, дата выдачи.
Кроме того, на служебном удостоверении ставится гербовая печать правительства Алтайского края.
Удостоверения сотрудников администрации и правительства края имеют схожее описание, но заверяются подписью руководителя именно этой структуры, то есть вице-премьером Алтайского края — главой администрации губернатора и правительства.
Оформлением и выдачей "красных корочек" занимается отдел кадрового обеспечения государственной службы профильного департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края.
Изготавливается удостоверение на основании правового акта о назначении того или иного управленца. При этом в обязательном порядке документ регистрируется в журнале учета служебных удостоверений.
В случае утраты, порчи удостоверения или необходимости сменить фамилию оформляется письменное заявление с мотивированным обоснованием необходимости замены документа.
Чиновник обязан сдать удостоверение в день освобождения от должности. Кадровая служба занимается не только выдачей удостоверений, но и их уничтожением.
Кроме того, ежегодно кадровая служба должна проводить проверку соответствия служебных удостоверений учетным данным.
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