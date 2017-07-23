Фото: instagram.com
Концерт группы "Любэ" прошел в алтайском казино Altai Palace в субботу, 22 июля.
В сети появились снимки и видео с концерта музыкального коллектива под открытым небом на сцене Altai Palace FEST.
Пользователи Instagram назвали выступление "Любэ" душевным, а также отметили, что подпевали Николаю Расторгуеву весь концерт.
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Напомним, ранее в том же казино выступал Олег Газманов. На концерте исполнитель представлял новую песню.
То, собственно, ради чего мы приехали на Алтай.... это, ребята, Любэ, хоть одним словом, хоть тысячей скажи... Алтай, горы и Любэ и несколько тысяч человек поёт... вот тут душа развернётся и не свернётся уже никогда...)))) спасибо Алтай Пэлас, Любэ и Николаю Расторгуеву, это было незабываемо!!!! ⛰🇷🇺 🐎 #Любэ #Алтай #altaypalace
Комментарии
Очень приятно, что в таких местах, в короткие минуты отдыха простые российские труженики могут запросто душевно по подпевать любимой группе Президента. Затянуть "Офицеры" под аккомпанемент Олега Газманова под звездным российским небом. Хлебнуть кваску и отправиться опять за свои игорные столы помня в какой прекрасной и душевной стране мы все живем.