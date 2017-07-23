Фото: youtube.com
Строители небоскреба "Лахта-центр" в Санкт-Петербурге смогли снять на видео круглую радугу, зависшую недавно над городом. Об этом сообщает Life.
В пресс-службе небоскреба отметили, что с высоты здания можно увидеть не только панораму города, но и такие интересные эффекты, как радугу, которая выглядит как полный круг.
Издание подчеркивает, что как дуга радуга выглядит только с земли, а на самом деле она описывает окружность, которую можно увидеть с верхних этажей небоскребов, с самолета или высоко в горах. Снимки этого природного явления делают очень редко.
Подчеркивается, что видео рабочий снял из кабины башенного крана.
Также издание отмечает, что "Лахта-центр" будет самым высоким зданием города и всей Европы, так как его высота составит 462 метра.
Комментарии
Интересно сколько часов крановщик в кабину забирается?