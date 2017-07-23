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Фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя не нарушает уголовный кодекс и не идет вразрез с российское Конституцией. А все остальное является личным мнением каждого и похоже на цензуру, передает РИА Новости слова первого зампреда комитета Госдумы по культуре, режиссера Владимира Бортко.
Напомним, ранее депутат Наталья Поклонская на своей странице в Facebook заявила, что собрала 100 тысяч обращений и подписей граждан, которые выступают против картины Учителя, и направила запрос в Генпрокуратуру, МВД и минкультуры. По словам депутата, 37 депутатов ГД подписали запрос "о принятии мер в пределах компетенции по недопущению оскорблений религиозных чувств верующих и осквернения Православных Святынь сюжетной линией фильма "Матильда".
По словам Бортко, в оценке фильма нужно руководствоваться двумя документами: "Конституцией РФ, где написано, что можно, и там еще написано, что цензуры у нас нет; и Уголовным кодексом, где написано, что нельзя".
Режиссер отметил, что под УК фильм никак не попадает, таким образом, все остальное допустимо. Личное мнение Поклонской и остальных депутатов остается их личным мнением. "Но надо руководствоваться не личным мнением, а законом РФ. Этим комитет по культуре и занимается", — цитирует агентство слова Бортко.
Напомним, фильм "Матильда" посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. В фильме сыграли немецкий артист Ларс Айдингер и польская актриса Михалина Ольшанска. Картину презентуют 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а с 25 октября ее начнут показывать в кинотеатрах.
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