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Фотоновости. Как играет снежный барс в Новосибирском зоопарке

, ИА "Амител"
Животное остается серьезным даже во время игры

Фото: vk.com/novosibirsk_zoo

В группе Новосибирского зоопарка во "ВКонтакте" появились снимки, демонстрирующие, как играет снежный барс.

Подчеркивается, что данное явление — редкость для всегда серьезного животного. К тому же на фото видно, что даже во время игры барс остается серьезным.

Также в сообщении приводится один факт о снежном барсе: он является рекордсменом по прыжкам в длину среди кошачьих. Во время погони за добычей зверь может прыгнуть на расстояние до шести метров. Барс способен на это за счет длинного хвоста, который превышает три четверти длины тела животного.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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