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Первый легальный миллионер Советского Союза Артем Тарасов скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии "Яблоко".
Информацию о его смерти подтвердила помощница Тарасова. Родные миллионера назовут причину смерти, а также дату и место прощание с Тарасовым в понедельник, 24 июля.
Агентство отмечает, что в 1987 году он создал один из первых кооперативов в СССР, а уже спустя два года заявил по телевидению, что стал первым легальным миллионером в стране. В 1990 году Тарасов стал нардепом РСФСР. После развала Союза эмигрировал в Британию, но вернулся в РФ и был избран в Государственную Думу первого созыва. В 1996 году он выдвигался кандидатом в президенты, но не участвовал в выборах из-за того, что его не зарегистрировали. В 2016 году баллотировался в ГД от партии "Яблоко".
Кроме этого, Тарасов был гендиректором "Института Инноваций".
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