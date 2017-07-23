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Скончался первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов

, ИА "Амител"
О причине смерти и дате похорон станет известно 24 июля

Фото: wikimedia.org

Первый легальный миллионер Советского Союза Артем Тарасов скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии "Яблоко".

Информацию о его смерти подтвердила помощница Тарасова. Родные миллионера назовут причину смерти, а также дату и место прощание с Тарасовым в понедельник, 24 июля.

Агентство отмечает, что в 1987 году он создал один из первых кооперативов в СССР, а уже спустя два года заявил по телевидению, что стал первым легальным миллионером в стране. В 1990 году Тарасов стал нардепом РСФСР.  После развала Союза эмигрировал в Британию, но вернулся в РФ и был избран в Государственную Думу первого созыва. В 1996 году он выдвигался кандидатом в президенты, но не участвовал в выборах из-за того, что его не зарегистрировали. В 2016 году баллотировался в ГД от партии "Яблоко".

Кроме этого, Тарасов был гендиректором "Института Инноваций". 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

23.07.2017 18:55
- гость -

Возраст Путина + 4 года.

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