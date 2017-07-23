Фото: vladtime.ru
Непогода сохранится в Алтайском крае в понедельник, 24 июля. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.
Так, синоптики прогнозируют ночью в отдельных районах региона дождь и грозу. При этом столбик термометра опустится до +11...+16 градусов. Утром местами на край опустится туман. Днем в отдельных районах также пройдут дожди и грозы. Температура за окном составит от 22 до 27 градусов тепла, а по западу местами потеплеет до +32.
В Барнауле в начале ночи будет идти дождь и гроза. Температура воздуха будет равна +12...+14 градусам. В утренние часы на город местами опустится туман. Днем барнаульцев ждут +25...+27 градусов тепла. В конце дня в столице Алтайского края вновь пройдут дождь и гроза.
Ветер в регионе в этом день будет дуть северо-восточный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 9-15 м/с.
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